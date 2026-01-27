Ufficiale
Mantova, innesto in difesa: dal Casa Pia arriva il terzino francese Fahem Benaissa
TUTTO mercato WEB
Innesto a sorpresa per il Mantova, che ha ufficializzato il terzino francese Fahem Benaissa. Il classe 2002 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Casa Pia, di seguito il comunicato ufficiale del Mantova:
"Mantova 1911 annuncia l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del calciatore Benaissa Yahia Fahem.
Difensore classe 2002, di nazionalità francese, arriva dall'AC Casa Pia (Serie A Portoghese).
Benaissa indosserà la maglia numero 50".
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile