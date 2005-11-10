Mignani sull'esonero a Cesena: "Scelta degli Aiello. In estate due proposte concrete"

Torna a parlare dopo qualche mese dal suo addio al Cesena Michele Mignani, tecnico con il quale il club romagnolo ha lavoranto per una stagione e mezzo.

Proprio sull'addio al Cavalluccio il tecnico di Genova ha spiegato: "Gli Aiello erano e sono i proprietari - si legge su PianetaSerieB -, pertanto avevano tutto il diritto di fare le scelte che ritenevano più opportune; da quel momento non ho avuto più rapporti né contatti con loro. Altresì, a Cesena ho avuto la fortuna di lavorare con dirigenti italiani come Corrado Di Taranto, Massimo Agostini, Filippo Fusco e Fabio Artico, con i quali mi sono trovato stupendamente".

Sul suo futuro, invece, ha detto: "In estate ci sono state due proposte, due colloqui che credevo si potessero concretizzare veramente. Poi, per un motivo o per un altro sono state fatte scelte diverse, ma ho avuto comunque l'opportunità di conoscere dirigenti di alto livello”.