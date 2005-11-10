Dopo il match vinto contro il Palermo, il tecnico del Catanzaro Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa:

"I ragazzi hanno dimostrato di avere dei valori e quando si porta in campo quella voglia di fare, unita alla determinazione, la vittoria è il giusto premio. E sottolineo: vittoria meritata - riporta uscatanzarocalcionews.it -. Vittoria meritata, ma non montiamoci la testa oltre il dovuto. Abbiamo ancora tanto da fare. Oggi è vero, abbiamo fatto un grosso passo in avanti.

Abbiamo poco tempo per goderci questa vittoria, perché già martedì siamo attesi da una trasferta impegnativa, questo è il campionato di Serie B, non concede distrazioni e facili esaltazioni. Non montiamoci la testa ed andiamo avanti per la nostra strada".