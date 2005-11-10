Catanzaro, Mignani: "Vittoria meritata, ma non montiamoci la testa oltre il dovuto"
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Andrea Piras
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Oggi alle 21:49Serie B
autore Andrea Piras
21.11.2026 21:49Serie B
L'allenatore della formazione giallorossa ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta in casa contro il Palermo
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© foto di luca.bargellini
Dopo il match vinto contro il Palermo, il tecnico del Catanzaro Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa:
"I ragazzi hanno dimostrato di avere dei valori e quando si porta in campo quella voglia di fare, unita alla determinazione, la vittoria è il giusto premio. E sottolineo: vittoria meritata - riporta uscatanzarocalcionews.it -. Vittoria meritata, ma non montiamoci la testa oltre il dovuto. Abbiamo ancora tanto da fare. Oggi è vero, abbiamo fatto un grosso passo in avanti.
Abbiamo poco tempo per goderci questa vittoria, perché già martedì siamo attesi da una trasferta impegnativa, questo è il campionato di Serie B, non concede distrazioni e facili esaltazioni. Non montiamoci la testa ed andiamo avanti per la nostra strada".
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