Quattro punti nelle prime otto giornate, otto nelle successive cinque. Sono numeri che certificano non solo la risalita del Catanzaro in classifica, che ha abbandonato questa sera un ultimo posto che occupava praticamente da agosto, ma anche il lavoro svolto da Michele Mignani subentrato a fine ottobre a Giorgio Gorgone.

Le mosse di Mignani funzionano

Da quel 6-1 subito in casa contro l’Ascoli, che ha segnato la fine dell’esperienza dell’ex tecnico del Pescara, di cose ne sono cambiate. Mignani non ha cercato subito rivoluzioni mantenendo la difesa a tre e rinforzando il centrocampo con un uomo in più e l’attacco mettendo un’altra punta al fianco del totem Iemmello. Un 3-5-2 più solido e compatto che dopo un inizio ancora a rilento, due punti nelle prime tre gare della nuova gestione, ha iniziato a decollare in quella che poteva essere la sfida più dura: quella contro il Palermo capolista e imbattuto. Il sorprendente 3-1 sui rosanero aveva riportato la vittoria in casa giallorossa dopo oltre due mesi (l’ultima volta fu con la Carrarese il 12 settembre) e probabilmente dato una scarica di adrenalina alla squadra che pochi giorni dopo ha replicato lo stesso risultato questa volta in casa della Juve Stabia, conquistando la prima vittoria esterna della stagione.

Il nuovo tecnico ha saputo valorizzare anche quei giocatori che finora avevano trovato meno spazio o non erano apparsi brillanti come per esempio l'attaccante Emanuele Pecorino, autore di due gol nelle ultime due gare, che stasera non ha fatto rimpiangere il capitano Iemmello. Ma anche i gemelli Tchaouna o il centrocampista Giovane sembrano essersi ritrovati dopo dei primi mesi poco felici.