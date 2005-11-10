Michele Mignani, allenatore del Catanzaro, ha commentato così la convincente vittoria sei suoi contro la Juve Stabia: "C’è da lavorare ancora tanto, oggi abbiamo fatto bene 70’ e molto meno gli ultimi 25’ che potevano essere quello più semplici per noi. Avevamo bisogno di questa vittoria perché il morale della squadra con le vittorie si alza e vincere aiuta a vincere. È stata una vittoria meritata, abbiamo concesso un po’ di palleggio nel secondo tempo e abbiamo gestito bene per una buona parte. La gara contro il Palermo ha portato via tante energie e c’era il rischio di non giovarne oggi ma siamo stati bravi. Abbiamo colpito in maniera cinica nelle situazioni giuste, il calcio è quasi sempre determinato da episodi: alla lunga il valore delle squadre viene fuori”.

Sul problema fin qui: “La risposta molto più semplice è fare i punti, la squadra di quest’anno è diversa da quello dell’anno scorso. Sono arrivato in un momento in cui la squadra era in forte depressione e ho provato a lavorare sulla testa dei ragazzi, vedo grande disponibilità da parte loro".