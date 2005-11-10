Modena, una certezza nella sconfitta. Belotti segna ancora: un gol ogni 44'

A differenza di quanto avvenuto con Empoli e Hellas Verona, questa volta il gol di Andrea Belotti non ha portato punti al suo Modena, sconfitto in casa della Carrarese. Ma il terzo gol del Gallo è senza dubbio un fattore positivo da non dimenticare per la formazione di Daniel Galloppa.

Il secondo ko stagionale (il primo in trasferta), infatti, potrebbe rischiare di costar caro se una fra Mantova e Palermo dovesse portarsi a casa l'intera posta in palio nel big match di questo pomeriggio, ma il terzo gol dell'ex capitano del Torino non è cosa da poco.

Anche perché numeri alla mano Belotti i tre gol del centravanti bergamasco sono arrivati in appena 133' in campo. Il che significa che l'11 dei Canarini ha la media di un gol ogni 44'.

Dato questo, assolutamente inavvicinabile da nessuno dei giocatori della Serie B. E adesso nel mirino di Belotti c'è il Cesena per il derby del prossimo weekend.