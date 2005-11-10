La Serie BKT canta con “il Gallo”. L'attaccante del Modena Andrea Belotti è il vincitore del Trofeo MVP per il mese di ottobre. Il premio, ideato da BKT, Title Sponsor del Campionato, e ufficialmente riconosciuto dalla Lega Serie B, è stato frutto dei voti dei giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale della competizione, e di Stats Perform, affiancati questo mese dal content creator Gaetano Carnevale (@carnejal).

Belotti verrà premiato in occasione della gara Modena-Juve Stabia, valida per la 12a giornata della Serie BKT, durante il cerimoniale pre-gara.

I dati Opta relativi al mese di ottobre confermano l'impatto dell'attaccante gialloblù: con sei reti, Belotti è stato il miglior marcatore del campionato, almeno due in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. È stato, inoltre, il calciatore che ha realizzato più gol di testa (due). Tra i giocatori capaci di segnare almeno due reti nel mese, il Gallo vanta anche la migliore media realizzativa, con un gol ogni 47,7 minuti, e la percentuale realizzativa più alta (54,6%).

Volto noto del panorama calcistico nazionale, Belotti è cresciuto nell'AlbinoLeffe, con cui ha esordito in Serie B, prima di mettersi in evidenza con la maglia del Palermo in cadetteria e successivamente in Serie A. La consacrazione è arrivata con il Torino, dove ha vissuto alcune delle migliori stagioni della propria carriera. Con la Nazionale italiana ha inoltre conquistato il titolo di campione d'Europa a Euro 2020.

Con sette reti complessive fin qui messe a segno in campionato, Belotti è uno dei protagonisti della corsa del Modena, attualmente secondo in classifica, e occupa il secondo posto nella graduatoria marcatori del Premio Pablito.