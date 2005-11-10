Nel turno infrasettimanale il Palermo per la prima volta in stagione ha mandato in gol contemporaneamente tutto il trio d’attacco: Dennis Johnsen ha infatti segnato una doppietta, mentre Dominic Vavassori e un ritrovato Joel Pohjanpalo hanno completato il poker di reti inflitto al SudTirol nella gara terminata per 4-1. Il grande momento dell’attacco rossonero, che da qui in avanti potrà contare anche sul rientro di Gabriel Strefezza dopo l’infortunio, fa sognare i tifosi rosanero in ottica promozione e accendono i confronti con l’ultimo Palermo che conquistò la Serie A: quello del 2013/14 allenato prima da Gennaro Gattuso e poi da Beppe Iachini.

I numeri del tridente Hernandez-Belotti-Lafferty

In quella stagione il Palermo riuscì infatti a portare i tre attaccanti principali tutti in doppia cifra: Abel Hernandez fu il cannoniere della squadra siciliana con 14 reti seguito dal nordirlandese Kyle Lafferty con 11 e da Andrea Belotti, oggi rivale con il ‘suo’ Modena, a quota 10. 35 reti complessive che contribuirono in maniera determinate alla conquista della promozione. In quel attacco c’erano anche due argentini che poi scrissero pagine importanti in rosanero e non solo come l’allora giovanissimo Paulo Dybala, che chiuse la stagione con 5 reti, e Franco Vazquez che ne mise a segno 4.

Il tridente odierno può fare meglio?

La sensazione è che l’attuale tridente possa fare ancora meglio. Dopo 13 giornate del resto due attaccanti sono già a un passo dalla doppia cifra – Johnsen con 9 e Vavassori con 8 – mentre più attardato risulta il centravanti finlandese che però vanta due titoli di capocannoniere di Serie B nel 2023-24 e lo scorso anno quando superò le 20 reti a fine stagione. A questo terzetto va poi aggiunto Gabriel Strefezza che un gol lo ha già segnato prima del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori fino a oggi, e uno fra Antonio Palumbo (2 gol) ed Hernani (1 gol) che spesso agiscono da trequartisti centrali alle spalle di Pohjanpalo.