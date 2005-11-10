Il Palermo sogna col suo tridente. Può fare meglio di quello dell'ultima promozione
Tommaso Maschio
Nel turno infrasettimanale il Palermo per la prima volta in stagione ha mandato in gol contemporaneamente tutto il trio d’attacco: Dennis Johnsen ha infatti segnato una doppietta, mentre Dominic Vavassori e un ritrovato Joel Pohjanpalo hanno completato il poker di reti inflitto al SudTirol nella gara terminata per 4-1. Il grande momento dell’attacco rossonero, che da qui in avanti potrà contare anche sul rientro di Gabriel Strefezza dopo l’infortunio, fa sognare i tifosi rosanero in ottica promozione e accendono i confronti con l’ultimo Palermo che conquistò la Serie A: quello del 2013/14 allenato prima da Gennaro Gattuso e poi da Beppe Iachini.
I numeri del tridente Hernandez-Belotti-Lafferty
In quella stagione il Palermo riuscì infatti a portare i tre attaccanti principali tutti in doppia cifra: Abel Hernandez fu il cannoniere della squadra siciliana con 14 reti seguito dal nordirlandese Kyle Lafferty con 11 e da Andrea Belotti, oggi rivale con il ‘suo’ Modena, a quota 10. 35 reti complessive che contribuirono in maniera determinate alla conquista della promozione. In quel attacco c’erano anche due argentini che poi scrissero pagine importanti in rosanero e non solo come l’allora giovanissimo Paulo Dybala, che chiuse la stagione con 5 reti, e Franco Vazquez che ne mise a segno 4.
Il tridente odierno può fare meglio?
La sensazione è che l’attuale tridente possa fare ancora meglio. Dopo 13 giornate del resto due attaccanti sono già a un passo dalla doppia cifra – Johnsen con 9 e Vavassori con 8 – mentre più attardato risulta il centravanti finlandese che però vanta due titoli di capocannoniere di Serie B nel 2023-24 e lo scorso anno quando superò le 20 reti a fine stagione. A questo terzetto va poi aggiunto Gabriel Strefezza che un gol lo ha già segnato prima del lungo infortunio che lo ha tenuto fuori fino a oggi, e uno fra Antonio Palumbo (2 gol) ed Hernani (1 gol) che spesso agiscono da trequartisti centrali alle spalle di Pohjanpalo.