Andrea Belotti può tirare il fiato senza preoccupazioni. Il Modena infatti sta scoprendo di avere in casa un’alternativa più che valida da affiancare a quel Giuseppe Ambrosino che finora è il vero intoccabile dell’attacco di Daniele Galloppa con le sue 14 gare da titolare. Il nome è quello di Daniele Montevago, classe 2003 arrivato in estate dal Perugia in Serie C.

Montevago non fa rimpiangere il Gallo

Se il Gallo è il cannoniere principe degli emiliani con sette reti, alle sue spalle si piazza proprio l’ex perugino che con la doppietta messa a segno oggi nel 3-0 contro il Padova è saluto a quota cinque reti in campionato sopravanzando Ambrosino fermo a quattro. Per il classe 2003 si tratta della seconda doppietta stagionale dopo quella messa a segno in casa della Virtus Entella. Il primo gol invece era arrivato a metà ottobre nel 3-2 sull’Hellas Verona. In tutti i casi in cui Montevago ha trovato la via del gol sono arrivati i tre punti facendo di lui un vero e proprio talismano.

Funziona l’attacco di Galloppa

Ma è tutto il reparto offensivo della squadra di Galloppa a funzionare alla perfezione: a quota tre gol infatti si trovano due fantasisti come Giacomo Olzer, che ha aperto la sfida odierna coi veneti, e quel Giuseppe Caso che dovrà restare a lungo fermo per un grave infortunio al legamento crociato. Un’assenza importante quella del classe ‘98 che però il Modena ha saputo assorbire bene grazie alle qualità dei compagni e al lavoro di uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama italiano.