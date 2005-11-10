Modena, fatta per Montevago: l'attaccante ha firmato un triennale con opzione
Come anticipato il Modena ha chiuso con il Perugia per l'arrivo del giovane attaccante Montevago. Dopo le visite mediche infatti il giocatore ha firmato il contratto con il club giallobù ed è stato ufficializzato dal club emiliano. Questa la nota apparsa sui canali ufficiali dei Canarini:
Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Perugia Calcio le prestazioni sportive di Daniele Montevago. L’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.
Classe 2003, Montevago muove i primi passi nel settore giovanile del Palermo, prima di trasferirsi alla Sampdoria nel 2019. In blucerchiato si impone tra Under 17 e Primavera, mettendo a segno complessivamente 38 reti in 89 presenze. Nella stagione 2022/23 arriva anche il debutto in Serie A, categoria nella quale colleziona 7 presenze, e disputa anche il Mondiale Under 20 con la maglia azzurra.
Conclusa l’esperienza a Genova, prosegue il suo percorso in Serie C, vestendo le maglie di Gubbio e Virtus Entella, prima dell’approdo al Perugia nel 2024. Con il club biancorosso si afferma nelle ultime due stagioni, chiuse con un bilancio complessivo di 25 gol e 6 assist in 69 partite.
Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Daniele il benvenuto nella famiglia gialloblù.