Monza, Brocchi: "Facile parlare di corazzata, altre big hanno avuto problemi"

vedi letture

Euforico per la prestazione e per la vittoria del suo Monza contro la Salernitana, il tecnico Christian Brocchi ha parlato così in sala stampa: "Facile ora parlare di corazzata, ci sono squadre altrettanto attrezzate come Lecce, Frosinone e Brescia che hanno avuto problemi. Stiamo crescendo settimana dopo settimana, in questa categoria è fondamentale non prendere gol e ci stiamo riuscendo alla grande anche grazie al lavoro svolto dagli attaccanti. Balotelli? Ho pensato subito di farlo giocare, è arrivato il momento di mettere minuti nelle gambe per poter tornare quanto prima il calciatore che tutti conosciamo. L'impegno e lo spirito di sacrificio sono stati apprezzabili sin dal primo giorno, oggi il gol è un meritato riconoscimento. Abbiamo battuto una squadra prima in classifica facendo tutto quello che volevamo, dall'inizio alla fine. Hanno avuto una sola occasione per pareggiare, ma il successo non è mai stato in discussione. Ora c'è il Lecce e, forse, è un bene. Affronteremo un'altra big e non possiamo permetterci di abbassare la guardia nè di cullarci".