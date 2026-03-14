Monza-Palermo 3-0, le pagelle: bene Azzi e Petagna, male Le Douaron

Risultato finale: Monza-Palermo 3-0

Thiam 7 – Prestazione solida, l’intervento su Segre nel primo tempo indirizza la gara e nelle uscite trasmette costantemente sicurezza all’intero reparto.

Ravanelli 6,5 – Sempre concentrato, limita le iniziative centrali del Palermo e gestisce con ordine l’uno contro uno, paga solo un giallo evitabile.

Delli Carri 6,5– Pulito nelle letture, accompagna spesso sul fondo l’avversario e guida la linea con attenzione sulle palle inattive.

Lucchesi 6,5 – Affidabile, sbaglia poco in costruzione bassa e mantiene costante aggressività sull’uomo senza perdere lucidità tattica.

Ciurria 7– Primo tempo di grande corsa e applicazione, nella ripresa da mezzala trova inserimenti e firma il raddoppio con un sinistro preciso. dal 70’ Colombo 6,5 – Attacca bene la profondità, sigla il 3-0 con freddezza e chiude definitivamente la partita.

Obiang 7 – Detta i tempi, recupera palloni sulla trequarti e verticalizza con pulizia, garantisce equilibrio nelle due fasi per tutta la gara.

Pessina 6,5– Sempre dentro il gioco, sbaglia in avvio rischiando l’autogol ma cresce alla distanza gestendo il possesso con ordine e personalità.

Azzi 7,5 – Incontenibile sulla sinistra, spinge con continuità, confeziona l’assist per Ciurria e nel finale firma una progressione decisiva per il tris. dal 90’ Brorsson s.v.

Hernani 6– Lavora tra le linee, alterna buone letture a qualche controllo difettoso in area, partecipa comunque alla manovra con discreta continuità. dal 46’ Bakoune 6,5 – Porta energia, presidia bene la corsia destra e supporta entrambe le fasi con applicazione tattica.

Cutrone 7 – Sempre mobile, il tiro che diventa assist sul gol di Petagna e i continui movimenti aprono spazi preziosi per i compagni. dal 85’ Alvarez s.v.

Petagna 7,5 – Riferimento costante, lavora spalle alla porta e trasforma in oro il pallone dell’1-0, gestisce i duelli fisici con grande efficacia. **dal 70’ Mota 6,5 – Tiene alta la pressione, attacca la profondità e costringe la difesa rosanero ad abbassarsi ulteriormente.

Paolo Bianco 7,5** – Prepara una gara lucida, blocca le corsie del Palermo e sfrutta al meglio le transizioni, i cambi alzano ancora il livello della squadra.

PALERMO

Joronen 6 – Contiene il passivo con alcuni interventi puntuali, sui tre gol viene tradito più dalle letture difensive che da errori personali.

Peda 5,5 – Alterna buone chiusure a qualche lettura tardiva in profondità, soffre quando il Monza alza il ritmo offensivo. dal 64’ Magnani 5,5 – Prova a dare fisicità, fatica però a registrare le distanze con il resto del reparto.

Bani 5,5 – Inizialmente ordinato, nella ripresa perde progressivamente il duello con gli attaccanti brianzoli e non incide sulle palle inattive.

Ceccaroni 5,5 – Attento solo a tratti, commette qualche fallo di posizione e si prende un’ammonizione che ne condiziona l’aggressività. dal 64’ Johnsen 6 – Porta brillantezza, colpisce una traversa e crea l’unica vera fiammata offensiva dei rosanero.

Pierozzi 5,5 – Parte con buona spinta, poi arretra il baricentro e fatica a contenere le discese di Azzi sulla sua corsia. dal 59’ Rui Modesto 5,5 – Entra nervoso, prende un giallo e non riesce a cambiare l’inerzia della fascia.

Segre 5,5 – Si inserisce con tempismo e sfiora il gol di testa, in fase di copertura concede però troppo spazio tra le linee. dal 70’ Vasic 5,5 – Prova a palleggiare tra le linee, senza trovare la giocata che possa riaprire la partita.

Ranocchia 5,5 – Alterna aperture interessanti a qualche errore tecnico pesante, nel forcing finale non trova precisione al tiro.

Augello 6 – Offre alcuni cross pericolosi e accompagna spesso l’azione, nel finale vede un tiro respinto a pochi metri dal gol.

Palumbo 5,5 – Fatica a ricevere tra le linee, ricerca spesso il contatto e rimedia un giallo, non trova mai la giocata chiave.

Le Douaron 5,5 – Lavora molto spalle alla porta ma incide poco in zona di rifinitura, esce senza conclusioni rilevanti. dal 70’ Corona 5,5 – Ci prova con generosità, non trova però tempi e spazi per rendersi davvero pericoloso.

Pohjanpalo 5,5 – Spesso isolato, sfiora il gol nel primo tempo ma viene costantemente imbrigliato dalla retroguardia brianzola.

Filippo Inzaghi 5,5 – Imposta una gara aggressiva sulle fasce, la squadra concede però campo tra le linee e non riesce a reagire in modo organizzato dopo il raddoppio. Brutto passo indietro in ottica promozione diretta.