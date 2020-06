Niederauer: "Pordenone dominato, difficile accontentarsi solo di un punto"

Intervistato da La Nuova Venezia il presidente arancioneroverde Duncan Niederauer è tornato sul pari a reti bianche contro il Pordenone nell’ultima giornata di campionato: “Anche se è difficile accontentarsi del pareggio senza reti la squadra merita fiducia. Dopo una settimana complicata, costellata di distrazioni che avrebbero potuto essere usate come attenuanti, Alessio Dionisi è riuscito a mettere in campo una squadra pronta a giocare, riuscendo a dominare per quasi tutta la partita un avversario molto forte come il Pordenone. - continua lo statunitense – Mentre guardavo la partita sentivo che la vittoria era alla nostra portata, sopratutto dopo che ci siamo ritrovati con l’uomo in più nel finale, ma non è arrivata. Le prossime due partite sono importanti, Dionisi e i giocatori ne sono perfettamente consapevoli, bisogna giocarne una alla volta, sono sicuro che vedremo di più di quanto visto sabato sera contro il Pordenone. Vedremo una squadra pronta a giocare e che gioca per vincere”.