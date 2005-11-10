Ufficiale Dopo Parodi e Marconi, rinnova anche Bariti. Il giocatore si lega all'Entella fino al 2028

Giornata di rinnovi in casa Virtus Entella, con la società ligure che ha fatto sapere il prolungamento di contratto di Davide Bariti, stilato su base biennale: la nuova scadenza contrattuale è dunque fissata al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota del club:

"Dopo i rinnovi di Luca Parodi e Ivan Marconi, anche Davide Bariti prolunga il proprio contratto con l’Entella fino al 2028.

Arrivato a Chiavari nell’estate del 2024, Davide è stato uno dei grandi protagonisti del ritorno in Serie B e della successiva permanenza nella categoria, facendosi apprezzare per il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo.

«Sono davvero felice di aver prolungato il mio rapporto con l’Entella – racconta Bariti –. Al termine del campionato, il mio desiderio era quello di proseguire il cammino con questa società e con questo gruppo di compagni, che mi ha dato davvero tanto. Ritrovare la Serie B dopo tanti anni è stato bellissimo e mi ha ricordato quanto sia affascinante questo campionato. Poter essere ancora qui, a difendere la categoria con questi colori, per me è speciale. Mi metto a disposizione della squadra con il mio entusiasmo e la mia voglia di fare, pronto a scrivere insieme ai miei compagni un nuovo capitolo in maglia biancoceleste».

Bart resta con noi".