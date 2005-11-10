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Dopo Parodi e Marconi, rinnova anche Bariti. Il giocatore si lega all'Entella fino al 2028

Dopo Parodi e Marconi, rinnova anche Bariti. Il giocatore si lega all'Entella fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di luca.bargellini
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:40Serie B

Giornata di rinnovi in casa Virtus Entella, con la società ligure che ha fatto sapere il prolungamento di contratto di Davide Bariti, stilato su base biennale: la nuova scadenza contrattuale è dunque fissata al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota del club:

"Dopo i rinnovi di Luca Parodi e Ivan Marconi, anche Davide Bariti prolunga il proprio contratto con l’Entella fino al 2028.

Arrivato a Chiavari nell’estate del 2024, Davide è stato uno dei grandi protagonisti del ritorno in Serie B e della successiva permanenza nella categoria, facendosi apprezzare per il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo.

«Sono davvero felice di aver prolungato il mio rapporto con l’Entella – racconta Bariti –. Al termine del campionato, il mio desiderio era quello di proseguire il cammino con questa società e con questo gruppo di compagni, che mi ha dato davvero tanto. Ritrovare la Serie B dopo tanti anni è stato bellissimo e mi ha ricordato quanto sia affascinante questo campionato. Poter essere ancora qui, a difendere la categoria con questi colori, per me è speciale. Mi metto a disposizione della squadra con il mio entusiasmo e la mia voglia di fare, pronto a scrivere insieme ai miei compagni un nuovo capitolo in maglia biancoceleste».

Bart resta con noi".

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