Virtus Entella, Bariti: "Grande prestazione a Catanzaro. Peccato non aver fatto punti"

Dopo la bella prestazione di Catanzaro, seppur conclusa con una sconfitta, Davide Bariti, centrocampista della Virtus Entella ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de Il Secolo XIX:

"A volte, anche inconsciamente, quando si va in vantaggio si tende ad abbassare un po’ il baricentro. È una cosa che non deve accadere ed è un peccato perché quando abbiamo avuto la gestione della palla, abbiamo dimostrato di poter mettere sempre in difficoltà una squadra forte come il Catanzaro.

Resta la consapevolezza della buona prestazione offerta, ma il peccato per non aver fatto punti la supera. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di avere personalità, abbiamo delle idee giuste che stiamo cercando di mettere in pratica. I punti in trasferta sono pochi e questo è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare

molto, anche perché segnare due gol in trasferta e tornare a casa senza niente è un vero peccato".