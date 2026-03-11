Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"

“Sappiamo l’importanza di questi giorni, ma non vogliamo caricarci di pressioni”. Il centrocampista della Virtus Entella Davide Bariti dai canali ufficiali del club parla così in vista di un trittico di scontri diretti – Avellino, Pescara e Reggiana – nella settimana che porta alla sosta per le nazionali: “In questo momento l’unica cosa da fare è vivere partita dopo partita, cercando di gestire al meglio ogni aspetto della settimana. Contro Modena e Sudtirol sono arrivate due vittorie pesantissime, che ci hanno dato ossigeno per la classifica e carica per il morale. Questo deve essere il nostro punto di partenza per il prosieguo, dobbiamo entrare in campo con entusiasmo e con la voglia di fare punti. - prosegue Bariti - Sarebbe ipocrita dire che la prossima non sarà una settimana importante, ma ribadisco che tutte le energie devono essere concentrate solo sull’Avellino”.

Spazio poi alla sfida contro gli irpini: “È una squadra forte, che in questo girone di ritorno ha conquistato meno di quanto avrebbe meritato. Ha una rosa completa e di livello e saranno seguiti da tanti tifosi, quindi per fare punti servirà la migliore Entella. - prosegue Bariti - Avellino, inoltre, è una piazza che, avendoci giocato, conosco molto bene: lì si vive per il calcio e sono sicuro che, nelle difficoltà, si compatteranno ulteriormente e ci daranno filo da torcere”.

Infine un richiamo ai tifosi per un aiuto maggiore in questo momento decisivo della stagione: “Domenica avremo la possibilità di giocare uno scontro diretto in casa, davanti ai nostri tifosi, in uno stadio dove sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti. Ci vorranno umiltà e voglia di lottare per proseguire la nostra corsa”.