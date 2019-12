Perugia, Falcinelli: "Sono tornato per vincere. Futuro? Vorrei restare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Perugia Diego Falcinelli ha parlato a il Corriere dell’Umbria del proprio futuro spiegando di voler restare e vincere in biancorosso: “Vorrei restare, ma non gioco e in questo modulo servono altre caratteristiche, vedremo. Sono tornato per vincere, non per lottare per il sesto posto. - continua Falcinelli – Con Iemmello il rapporto è ottimo, sta facendo un gran campionato. Il gol? Segnare non mi manca”.