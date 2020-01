Perugia, Goretti: "Non mi aspettavo un Napoli così distante dalla vetta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, come riferisce calcionapoli1926.it, il Ds del Perugia Roberto Goretti ha fatto il punto della situazione in vista del confronto che opporrà i suoi al Napoli, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia: "Sinceramente non mi aspettavo un Napoli così distante dalla vetta perché ha un organico di grande qualità, forse sono arrivati alla fine di un ciclo. Noi siamo sesti in classifica, non tutto è andato per il verso giusto perché abbiamo avuto degli infortuni importanti. In casa degli azzurri è un momento di transizione, tatticamente a Roma hanno fatto una grande gara. Ci sono dei momenti in cui ti gira male e la fortuna fa la differenza”.