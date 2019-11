Pescara-Cremonese, le formazioni ufficiali: Crecco e Castagnetti dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al via alle ore 21 la prima gara della 13^ giornata del campionato di B, che opporrà Pescara e Cremonese.

Tra i locali, al netto delle tante assenze, mister Zauri opta per il 3-4-1-2, con Crecco scalato come quarto di centrocampo e Masciangelo a rifiatare in panchina; sulla trequarti, a supporto del duo Borrelli-Galano, parte Kastanos, con Machin posizionato a centrocampo, ma i due sono intercambiabili anche a gara in corso. Va invece avanti con il 3-5-2 mister Baroni per la sua Cremonese, che ritrova Caracciolo, che ha scontato la squalifica. Unico ballottaggio quello a centrocampo tra Castagnetti e Arini, vinto dal primo.

Sfida, lo ricordiamo, tra i fratelli Ciofani.

Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (3-4-1-2): Kastrati; Bettella, Scognamiglio, Drudi; M. Ciofani, Memushaj, Machin, Crecco; Kastanos; Borrelli, Galano.

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Mogos, Kingsley, Castagnetti, Valzania, Migliore; Ceravolo, D. Ciofani.