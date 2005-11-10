Pisa, dopo 10 anni finisce l'era Corrado: ha riportato una stabilità che mancava dai tempi di Anconetani

Con un comunicato decisamente a sorpresa, il Pisa ha comunicato che Damien Comolli è il nuovo presidente ed amministratore delegato del club toscano. Contestualmente i nerazzurri hanno salutato ufficialmente la famiglia Corrado: "“Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.

10 anni ed una stabilità che mancava dai tempi di Anconetani

Il 22 dicembre 2016 è una data diventata storica per il Pisa: fu in quel giorno che Giuseppe Corrado con Magico srl divenne il proprietario del Pisa. Da allora, l'obiettivo dichiarato è stato quello di costruire una società strutturata, capace di crescere nel tempo e di non dipendere esclusivamente dai risultati della prima squadra.

Corrado, imprenditore con esperienze manageriali in aziende come Barilla, Fininvest e The Space Cinema, ha portato nel calcio una visione orientata alla programmazione e alla sostenibilità economica. Nel gennaio 2021, con l'ingresso di Alexander Knaster come azionista di maggioranza, il progetto ha acquisito una nuova dimensione finanziaria, mentre la famiglia Corrado ha continuato a guidare il percorso societario. I Corrado hanno conferito al Pisa una stabilità seconda solamente all’epopea Anconetani.

La serie A sfiorata nel 2022 il capolavoro del 2025

Sul campo, il Pisa ha trovato progressivamente continuità. Nel 2021-2022 la squadra ha sfiorato la promozione in Serie A, perdendo la finale playoff contro il Monza soltanto ai tempi supplementari. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca, ma che ha confermato la capacità dei nerazzurri di competere per il salto di categoria. Il momento più importante della gestione è arrivato il 4 maggio 2025, quando il Pisa ha conquistato la promozione in Serie A dopo 34 anni di assenza. La squadra guidata da Filippo Inzaghi ha chiuso un campionato straordinario al secondo posto con 76 punti e 23 vittorie, riportando il club nel massimo campionato italiano. In Serie A le cose non sono andate bene e il club è subito retrocesso. Di nuovo in Serie B, i nerazzurri hanno scelto un tecnico giovane e preparato con Paolo Bianco ed oggi il Pisa è terzo ad un punto dal secondo posto occupato dal Mantova.