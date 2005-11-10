Pisa, Corrado: “Non ci lasceremo mai”. Il saluto dell’ex presidente su Instagram

Dopo le parole presenti nel comunicato con il quale il Pisa comunicava la sua uscita dall'organigramma del club toscano, Giuseppe Corrado, oramai ex presidente nerazzurro, ha voluto salutare la città toscana con un lungo post su Instagram:

"10 anni, 10 campionati, 10 squadre, tante partite, tanti progetti, tante emozioni, tante sofferenze, tante soddisfazioni, tanti protagonisti e un unico pensiero: la crescita del Pisa Sporting Club!

10 anni fa abbiamo abbracciato un popolo che soffriva per la sua squadra, gli abbiamo regalato il nostro impegno, la nostra passione, le nostre competenze, il nostro codice etico e abbiamo lottato con loro perché il Pisa potesse ritornare ad essere una realtà del calcio italiano.

Lasciamo a questa città una straordinaria società, una moderna organizzazione, dei grandi valori morali, dei collaboratori di primissimo livello, dei progetti avviati che saranno la base del futuro del club, un’ultima grande squadra guidata da un formidabile allenatore, una famiglia unita che ama stare insieme.

Per un presidente guidare una società di calcio per tanto tempo non è mai scontato, ma non avere mai, in 10 anni, una sola contestazione, un momento di non allineamento della gente o di mancato sostegno è addirittura una cosa quasi innaturale e irripetibile.

Un grazie pieno di emozione a chi ci ha regalato la loro fiducia, ai fedeli collaboratori, alle istituzioni della città, ai nostri partner commerciali, alla gente, ai tifosi, alla nostra straordinaria Curva Nord, a Giovanni, l’artefice del nostro successo, a Matilde, il cuore pulsante di Magico Srl, a mia moglie Lucia, ultras neroazzurra un po’ trascurata, che ha dovuto allinearsi sempre alle scaramanzie del figlio per il bene del Pisa.

Un ciao a tutti… e non ci lasceremo mai!

Un abbraccio

Beppe"