Pisa, la famiglia Corrado saluta dopo 10 anni: "Resterà una parte fondamentale delle nostre vite"

Dopo 10 anni la famiglia Corrado lascia il Pisa. Il club nerazzurro ha infatti annunciato che l'ex Juventus Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato del club toscano. Nel comunicato pubblicato dal Pisa troviamo anche il saluto di Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado:

“Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.