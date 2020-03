Pisa, brutto gesto di Perazzolo: bottiglia contro i tifosi del Crotone. "Chiedo scusa a tutti"

Nella serata di ieri il difensore del Pisa Riccardo Perazzolo, al termine della gara persa con il Crotone, si è reso protagonista di un brutto gesto dopo il gol vittoria di Simy, arrivato in pieno recupero, scagliando una bottiglietta d'acqua verso i tifosi del Crotone che ha colpito alla testa un sostenitore degli Squali. Oggi, tramite il sito ufficiale del Pisa, sono arrivate le scuse del giocatore: "Voglio scusarmi con il pubblico di Crotone e con tutti gli sportivi presenti allo stadio “Scida” per il gesto che mi ha visto protagonista dopo il gol realizzato da Simy. Ho agito d’istinto, preso dall’adrenalina del momento ma questo non giustifica quanto accaduto: è stato un grave errore che un professionista non deve commettere. Non volevo colpire nessuno, né fare danno ad alcuno ma il mio gesto è in ogni caso sbagliato.

Mi scuso anche con la società Crotone e ovviamente anche con la mia società e con i miei compagni e lo staff tecnico. So di aver creato un danno di immagine e soprattutto di non aver rispettato i valori e gli esempi di questo Club. Sbagliando si impara e per me questa è stata una lezione importante".