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Il Pisa e il suo capitano proseguono assieme: c'è il rinnovo per il difensore Caracciolo
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Arrivato nel gennaio del 2020 dalla Cremonese, il difensore centrale Antonio Caracciolo, classe ‘90, è diventato rapidamente una colonna del Pisa indossando nelle ultime stagioni la fascia di capitano. Per lui in questi cinque anni e mezzo sono 183 le presenze con il club toscano, condite da 10 reti, con una promozione in Serie A conquistata. La sua avventura ora proseguirà per almeno un altro anno come comunicato dallo stesso Pisa in una nota ufficiale:
"Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare il prolungamento del rapporto contrattuale in essere con il calciatore Antonio Caracciolo che resterà, dunque, in Nerazzurro fino al 30 giugno 2027.
Con l’auspicio di combattere e vincere insieme ancora tante battaglie sportive".
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