Serie A, la Top 11 della 29ª giornata: Caracciolo primeggia. Nessun portiere sopra il 6.5
Questa la Top 11 della 29ª giornata di Serie A. Miglior giocatore dell'ultimo turno è Antonio Caracciolo, difensore e capitano del Pisa, autore di una doppietta nel successo dei nerazzurri contro il Cagliari. Fioccano i 7.5 mentre non spiccano particolarmente i portieri, dove nessuno arriva al 7. Ecco il nostro 3-4-3:
Edoardo Motta - (Lazio) 6.5
Leo Ostigard - (Genoa) 7.5
Antonio Caracciolo - (Pisa) 8
Mario Gila - (Lazio) 7.5
Dodo - (Fiorentina) 7.5
Lucas da Cunha - (Como) 7
Nikola Vlasic - (Torino) 7.5
Kenan Yildiz - (Juventus) 7.5
Roberto Piccoli - (Fiorentina) 7.5
Giovanni Simeone - (Torino) 7.5
Tasos Douvikas - (Como) 7.5
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SERIE A - 29ª GIORNATA
Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa 0-2
61' Vitinha, 86' Ostigard
Pisa - Cagliari 3-1
9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti
Sassuolo - Bologna 0-1
6' Dallinga
Como - Roma 2-1
7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos
Lazio - Milan 1-0
26' Isaksen
Cremonese - Fiorentina 1-4
25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Como 54
5. Juventus 53
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 42
9. Lazio 40
10. Sassuolo 38
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 28
17. Lecce 27
18. Cremonese 24
19. Pisa 18
20. Hellas Verona 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)
9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)
30ª GIORNATA
Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)
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