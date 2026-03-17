Serie A, la Top 11 della 29ª giornata: Caracciolo primeggia. Nessun portiere sopra il 6.5

Questa la Top 11 della 29ª giornata di Serie A. Miglior giocatore dell'ultimo turno è Antonio Caracciolo, difensore e capitano del Pisa, autore di una doppietta nel successo dei nerazzurri contro il Cagliari. Fioccano i 7.5 mentre non spiccano particolarmente i portieri, dove nessuno arriva al 7. Ecco il nostro 3-4-3:

Edoardo Motta - (Lazio) 6.5

Leo Ostigard - (Genoa) 7.5

Antonio Caracciolo - (Pisa) 8

Mario Gila - (Lazio) 7.5

Dodo - (Fiorentina) 7.5

Lucas da Cunha - (Como) 7

Nikola Vlasic - (Torino) 7.5

Kenan Yildiz - (Juventus) 7.5

Roberto Piccoli - (Fiorentina) 7.5

Giovanni Simeone - (Torino) 7.5

Tasos Douvikas - (Como) 7.5

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SERIE A - 29ª GIORNATA

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa 0-2

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari 3-1

9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti

Sassuolo - Bologna 0-1

6' Dallinga

Como - Roma 2-1

7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos

Lazio - Milan 1-0

26' Isaksen

Cremonese - Fiorentina 1-4

25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Como 54

5. Juventus 53

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 42

9. Lazio 40

10. Sassuolo 38

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 28

17. Lecce 27

18. Cremonese 24

19. Pisa 18

20. Hellas Verona 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)

9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

30ª GIORNATA



Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)