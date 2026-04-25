Pisa, Caracciolo: "Dobbiamo finire bene per ripartire più forti"

Il capitano del Pisa Antonio Caracciolo ha parlato nel pre gara della sfida contro il Parma. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Quanto sarebbe importante la prima vittoria in trasferta per dare un segnale ai tifosi?

“Sicuramente è un momento nostro difficile, in questo momento dobbiamo pensare che ci sono cinque partite. Dobbiamo fare cinque partite diverse dalle scorse e mettere qualcosa di positivo dal quale ripartire”.

A cosa pensate da calciatori in questo momento?

“Non vorrei dire realmente tante cose, ma in questo momento è importante capire e finire in un certo modo per ripartire più forti per affrontare un altro tipo di campionato. Finirlo in modo negativo è molto più difficile per tutti”.

Da leader cosa hai detto ai tuoi compagni?

“Non ci siamo detti nulla di che, c’è da pensare a salvare quello che si può salvare e provare a lottare cercando di ottenere qualche risultato positivo”.