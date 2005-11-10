Pisa, Comolli incontra la squadra. Assieme a lui Knaster e il ds Gabbanini
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Luca Bargellini
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Oggi alle 12:49Serie B
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21.10.2026 12:49Serie B
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Primo giorno effettivo da presidente del Pisa per Damien Comolli, ex ad della Juventus. Nella mattinata di oggi, accompagnato dall'azionista di maggioranza del club toscano Alexander Knaster, il dirigente francese ha incontrato la squadra di Paolo Bianco, impegnata nella preparazione della sfida contro l'Hellas Verona valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B.
Assieme a Knaster e Comolli era presente al centro sportivo di San Piero anche il direttore sportivo Leonardo Gabbanini.
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