Pisa, ecco perché Knaster ha scelto Comolli. Le quote di Corrado saranno liquidate

Una vera e propria rivoluzione in casa Pisa arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il club nerazzurro ha annunciato che l'ex Juventus Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato del Pisa. Contestualmente il club toscano ha salutato dopo 10 anni la famiglia Corrado.

Una scelta di Knaster: l'azionista di maggioranza vuole una struttura più internazionale

Come riporta Sky la decisione è stata presa direttamente da Alexander Knaster, proprietario e azionista di maggioranza del Pisa, che punta ad avviare una nuova fase di crescita per il club, attraverso una visione e una struttura sempre più internazionali. La scelta di Comolli si inserisce in una riflessione portata avanti da tempo e concretizzata adesso, nel pieno della stagione sportiva.



L'obiettivo è mettere la società nelle condizioni di proseguire il proprio percorso di sviluppo, facendo affidamento sull'esperienza del dirigente francese, già protagonista in diverse realtà del calcio internazionale. Comolli ha firmato un contratto iniziale di tre anni e assumerà la guida del club in una fase positiva sul campo: la squadra allenata da Paolo Bianco occupa attualmente il terzo posto in Serie B ed è reduce da due vittorie consecutive.

Le quote dei Corrado saranno liquidate

Il cambio al vertice comporterà anche l'uscita definitiva della famiglia Corrado dalla compagine societaria. Le quote in loro possesso, pari al 25% del capitale del Pisa, saranno infatti liquidate, sancendo così la conclusione di un'esperienza durata un decennio.

Comolli non porta altre figure in società

Al momento, Comolli non porterà con sé altre figure dirigenziali. Non sono dunque previsti, almeno nell'immediato, ulteriori cambiamenti nell'organigramma del club: Leonardo Gabbanini resterà al suo posto come direttore sportivo, così come Paolo Bianco continuerà a guidare la squadra in panchina.