Pisa, le prime parole di Comolli: "Club con potenziale di crescita importante, felice di essere qui"

Un nuovo inizio per Daniem Comolli. Dopo l'addio alla Juventus lo scorso giugno, il dirigente francese ha deciso di ripartire dal Pisa in Serie B. Nel comunicato pubblicato dal Pisa pochi minuti fa ci sono anche le prime parole del nuovo presidente e amministratore delegato del club toscano

Le prime parole del nuovo Presidente e Amministratore Delegato, Damien Comolli:

“Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”