Playoff Serie B, Hellas-Pescara 0-0. Tutto rimandato al ritorno

E' terminata senza reti la partita tra Hellas Verona e Pescara, andata delle semifinali playoff di Serie B. Allo stadio Bentegodi è finita 0-0, dopo 90' che non dà indicazioni sulla formazione che potrebbe volare in finale per giocarsi le chance di promozione in Serie A. Il match di ritorno, tra la squadra di Alfredo Aglietti e quella di Bepi Pillon, è previsto per domenica sera allo stadio Adriatico.