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Da Russo a Shpendi, chi è già e chi può essere uomo mercato

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Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 07:26Serie B
21.10.2026 07:26Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Serbatoio di talenti. Il campionato di Serie B è la vetrina per accedere alla Serie A dalla porta principale. Con la propria squadra o con il calciomercato.

Ad Avellino brilla Raffaele Russo, classe 99, l’età giusta per poter fare il salto tra i grandi. Un infortunio nel 2023, la fiducia di Giorgio Perinetti, uno che di talento se ne intende, e il rinnovo del contratto hanno consentito all’attaccante di maturare in Irpinia fino ad essere valorizzato al meglio. L’anno scorso Davide Ballardini gli ha dato la giusta fiducia per emergere e lo ha ripagato a suon di gol e prestazioni che hanno portato la squadra ai playoff. Quest’anno sette partite, quattro gol e due assist. Quanto basta per accendere le luci del mercato. Il telefono dell’agente Gianni Pascale è rovente, difficilmente a gennaio l’Avellino se ne priverà ma in estate sarà complicato resistere alle sirene.

A Cesena c’è Cristian Shpendi che regala gol e sorrisi al popolo bianconero. Il ds Cristian Botturi aveva fiutato il colpo e avrebbe voluto portarlo alla Cremonese. Poi la permanenza di Bonazzoli ha complicato i piani. Sphendi è rimasto a Cesena con l’idea di continuare a fare gol e magari a ritagliarsi un futuro in Serie A, proprio come Ruocco a Mantova, classe 2001 che sta trovando con continuità la via del gol. Alcuni club, come il Genoa, lo stanno monitorando.

Potrebbe essere l’anno della svolta definitiva per Daniel Mosquera. L’anno scorso al Verona con Zanetti s’è presentato nel migliore dei modi, poi ha peccato di discontinuità. Un campionato in Serie B potrebbe regalargli la giusta maturità per poi proseguire il suo percorso in Serie A. Del resto ha un’etichetta importante: è un’intuizione di Sean Sogliano. Difficilmente il direttore sportivo dell’Hellas Verona sbaglia un colpo. Basta saper aspettare.

Matteo Tramoni a gennaio scorso voleva andar via, c’era il Palermo sulle sue tracce. Adesso s’è ripreso la scena a Pisa. E vuole tornare in Serie A.

A Benevento poi c’è Pietro Saio, difensore centrale classe 2003. Sulle sue tracce Cagliari e Frosinone, due piste da tenere d’occhio. È già tempo di mercato. E anche la Serie B può regalare emozioni.

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