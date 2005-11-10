Avellino, Russo piace al Bologna: la dirigenza irpina fa muro in vista di gennaio
Daniel Uccellieri
L'Avellino si prepara a tornare in campo nel fine settimana, quando affronterà il Catanzaro, ma intanto arrivano indiscrezioni di mercato che riguardano uno dei protagonisti del suo avvio di stagione. Si tratta di Raffaele Russo, tra gli elementi più brillanti della formazione irpina e autore di un inizio di campionato che non è passato inosservato.
Le sue prestazioni avrebbero attirato anche l'attenzione del Bologna. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club rossoblù avrebbe infatti inserito il fantasista nella lista dei possibili obiettivi per la sessione invernale di calciomercato.
La posizione dell'Avellino
L'interesse del Bologna, però, non sembra destinato a tradursi facilmente in un'operazione. La posizione dell'Avellino sarebbe infatti piuttosto netta: la dirigenza non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di un elemento considerato importante per la squadra in questa fase della stagione.
Russo rappresenta una pedina significativa nello scacchiere di mister Alessandro Nesta e la società, forte delle proprie ambizioni, non vorrebbe indebolire la rosa durante il mercato di gennaio. Per il momento, dunque, l'orientamento del club irpino sarebbe quello di trattenere il fantasista, nonostante le attenzioni provenienti da Bologna.