Ufficiale
Dopo la firma, il comunicato: Russo prolunga ulteriormente con l'Avellino. Scadenza al 2030
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Lo avevamo anticipato questa mattina, ora arriva anche l'ufficialità del tutto: Raffaele Russo ha prolungato ulteriormente l'accordo con l'Avellino, spostando la nuova scadenza contrattuale al 30 giugno 2030.
Di seguito, la nota del club irpino:
"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele Russo.
L’attaccante ha prolungato di altre due stagioni sportive il contratto in scadenza nel 2028, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2030.
Arrivato in Irpinia nella stagione 2022/2023 Russo ha collezionato in biancoverde 122 presenze realizzando 19 reti e fornendo 13 assist ai propri compagni di squadra.
In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".
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