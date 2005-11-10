Da Besaggio e Palumbo a Russo, i talenti dell'Avellino fanno gola in Serie A. E non solo

Nell’Avellino di Alessandro Nesta, attualmente quinto in campionato, ci sono diversi giocatori che stanno mettendosi in mostra e attirando l’attenzione di club di Serie A e non solo. Calciatori che già a gennaio potrebbero accendere il mercato con il club irpino che potrebbe trovarsi nella situazione di decidere se cederli e monetizzare subito o attendere l’estate sia per non indebolire la rosa sia per far concludere loro il percorso di crescita e magari incassare qualche milione in più. La seconda opzione, come riferito da Il Mattino, è quella che al momento è la più accreditata con la società pronta a fare un ulteriore sforzo.

Occhio al centrocampo

I primi due nomi sul taccuino degli osservatori sono quelli di due centrocampisti classe 2002: il primo è la mezzala Michele Besaggio, autore di già tre reti nelle prime undici giornate grazie alle sue capacità di inserirsi negli spazi e sfruttare il lavoro delle punte, ma attendo anche in fase difensiva. Il secondo invece è un calciatore nato trequartista e che nelle ultime stagioni ha arretrato il raggio d’azione giocando sia come mezzala sia come regista davanti alla difesa: si tratta dell’ex Juventus Next Gen Martin Palumbo, giocatore già finito sul taccuino di diversi club in estate. Per il secondo sono sempre Cagliari e Alaves a essersi mossi in vista di gennaio, mentre il primo è finito nel mirino di un Bologna che potrebbe trovarsi nelle condizioni di sostituire Nikola Moro.

Il fantasista Russo altro obiettivo della Serie A

Bologna che segue anche un altro calciatore, seppur più esperto, della rosa irpina come il fantasista Raffaele Russo, classe ‘99 che può giocare in tutti i ruoli dell’attacco a eccezione di quello di centravanti e che da seconda punta in questa stagione sta dando il meglio di sé con già 5 reti all’attivo in 11 presenze. Meglio di quanto fece lo scorso anno in tutto il campionato e a un passo dal suo record di reti – sei – fatto registrare in due occasioni on Serie C sempre coi biancoverdi.