Samp, (forse) sciolte le riserve: c'è un principio d'accordo con D'Angelo per la panchina

Un momento decisamente delicato quello che sta vivendo la Sampdoria, che dopo l'esonero di Bernardo Corradi deve nominare il nuovo tecnico per il prosieguo del campionato di Serie B, che allo stato attuale, dopo sette giornate, vede i blucerchiati ultimi in classifica con soli quattro punti all'attivo.

Come già abbiamo raccontato, l'allenamento odierno è stato diretto da Attilio Lombardo, ma già da stamani, come sempre avevamo riportato, sembrava essere balzato in pole Luca D'Angelo. E in tal senso, come ancora raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, arrivano novità perché c'è un principio di accordo tra le parti, che non è stato però ancora definito in toto; c'è però ottimismo in merito, ma si dovranno attendere gli sviluppi.

A ogni modo, l'intesa - se ci arriverà - sarà sulla base di un contratto della durata di un anno e mezzo, è in questa direzione che si sta lavorando.