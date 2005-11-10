Ufficiale Sampdoria, il primo acquisto parla svizzero: Gartenmann ha firmato un biennale

Il centrale elvetico, con passaporto anche danese, arriva da svincolato dopo l'esperienza al Ferencvaros. Superati i dubbi sulle sue condizioni fisiche

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Stefan Gartenmann (nato a Roskilde, Danimarca, il 2 febbraio 1997). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028". Con questa nota il club blucerchiato ha annunciato il primo innesto della nuova stagione. Il calciatore elvetico ha dunque fugato, dopo le visite mediche approfondite, i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo il grave infortunio che lo aveva condizionato nella sua esperienza in Ungheria col Ferencvaros.

Questo il resto del comunicato dei liguri:

"Gartenmann porta alla Sampdoria esperienza internazionale, solidità difensiva e una mentalità vincente sviluppata in diversi campionati europei. Nato a Roskilde, in Danimarca, ma di nazionalità svizzera (3 presenze con la nazionale maggiore), il nuovo difensore blucerchiato è cresciuto nella squadra della sua città natale prima di trasferirsi all’Academy dell’Heerenveen.

Dopo aver debuttato nella prima squadra dell’Heerenveen nel 2015, Gartenmann è tornato in Danimarca nel 2017 per indossare la maglia del Sønderjyske, squadra con cui ha ottenuto un successo storico nella Coppa di Danimarca nella stagione 2019/20. Nel 2022 è passato al Midtjylland, confermandosi centrale affidabile e leader della difesa, prima di trasferirsi in Scozia all’Aberdeen. Nell’estate del 2024, il trasferimento al Ferencváros ha rappresentato un’altra fase di crescita. Con il club ungherese contribuì alla conquista del campionato nella sua prima stagione, prima di completare il suo palmarès con la vittoria della Coppa d’Ungheria.

Fisicità, senso della posizione, personalità ed esperienza nelle competizioni europee rendono Gartenmann un profilo altamente affidabile, pronto a mettere le sue qualità al servizio della Sampdoria".