Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padrone

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Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padroneTMW
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Andrea Piras
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Oggi alle 09:59Serie B
autore Andrea Piras
20.10.2026 09:59Serie B
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Cambia lo scenario in casa Sampdoria. La società blucerchiata è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Nella serata di ieri, il club aveva annunciato l'esonero di Bernardo Corradi da tecnico della prima squadra puntando tutto su Marco Giampaolo. L'ex allenatore della Cremonese, esonerato alla seconda giornata di campionato, era in pole per guidare per la terza volta i liguri con un accordo che sarebbe stato biennale.
Si va verso il no
Nelle ultime ore invece il passo indietro. Sarebbero sorte delle problematiche che avrebbero rallentato la trattativa con il mister abruzzese. Sono ore di lavoro in via Cavour, adesso per trovare un'alternativa dopo il no di Paolo Zanetti e quello imminente di Marco Giampaolo.
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