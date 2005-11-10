Sampdoria, Insigne recupera per l'Arezzo? Cosa filtra e l'eventuale sostituto

La Sampdoria resta con il fiato sospeso per Lorenzo Insigne in vista della sfida contro l'Arezzo. Il numero 10 blucerchiato ha accusato alcuni problemi fisici dopo la gara contro l'Avellino e la sua presenza nel posticipo rimane in bilico. Come riportato da Il Secolo XIX, durante la settimana Insigne non ha mai lavorato insieme al resto del gruppo, anche se dalla seduta differenziata di ieri è arrivato un piccolo segnale incoraggiante: l'attaccante è stato visto correre intorno al campo indossando le scarpe da calcio.

Oggi il test decisivo per Insigne

La seduta odierna rappresenterà il provino decisivo per capire se Insigne potrà essere a disposizione. In assenza di dolori o problemi tali da impedirne l'impiego, il numero 10 potrebbe stringere i denti e partire addirittura dal primo minuto. Una possibilità sulla quale dalla Sampdoria filtrerebbe un certo ottimismo, anche considerando la necessità di ritrovare risultati in un momento particolarmente complicato.

Begic pronto in caso di forfait

La decisione definitiva arriverà dunque soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico e medico. Recuperare Insigne rappresenterebbe una notizia importante per la Sampdoria, che proverà fino all'ultimo ad avere a disposizione uno dei suoi uomini di maggiore qualità. Qualora il numero 10 non riuscisse invece a superare il test, resta Begic il principale candidato a prenderne il posto contro l'Arezzo.