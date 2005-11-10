Sampdoria, il club condanna gli insulti razzisti e territoriali a Insigne, Makoumbou e Mbabu
Daniel Uccellieri
La Sampdoria prende posizione dopo gli episodi verificatisi sugli spalti dello stadio Euganeo durante la sfida contro il Padova. Il club blucerchiato ha diffuso una nota ufficiale per condannare gli insulti a sfondo territoriale e razzista rivolti a tre suoi calciatori e chiedere che vengano individuati i responsabili.
Padova-Sampdoria, insulti a sfondo razzista e territoriale: la condanna del club blucerchiato
L’U.C. Sampdoria condanna fermamente gli episodi di insulti a sfondo territoriale e razzista verificatisi sugli spalti dello stadio “Euganeo” in occasione della gara Padova-Sampdoria, disputata mercoledì 25 novembre, ai danni dei calciatori Lorenzo Insigne, Antoine Makoumbou e Kevin Mbabu.
Il club esprime la propria piena solidarietà e vicinanza ai propri calciatori, ribadendo con fermezza che comportamenti di questo genere sono inaccettabili e non devono trovare spazio nel mondo del calcio.
Nel rispetto del Calcio Padova, al quale non viene attribuita alcuna responsabilità, la società auspica che vengano effettuati i necessari accertamenti, in collaborazione con la Lega B, affinché i responsabili siano individuati e sanzionati.
L’U.C. Sampdoria continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, nella convinzione che il rispetto e la tutela della dignità delle persone debbano essere valori imprescindibili dello sport.