La Sampdoria prende posizione dopo gli episodi verificatisi sugli spalti dello stadio Euganeo durante la sfida contro il Padova. Il club blucerchiato ha diffuso una nota ufficiale per condannare gli insulti a sfondo territoriale e razzista rivolti a tre suoi calciatori e chiedere che vengano individuati i responsabili.

Padova-Sampdoria, insulti a sfondo razzista e territoriale: la condanna del club blucerchiato

L’U.C. Sampdoria condanna fermamente gli episodi di insulti a sfondo territoriale e razzista verificatisi sugli spalti dello stadio “Euganeo” in occasione della gara Padova-Sampdoria, disputata mercoledì 25 novembre, ai danni dei calciatori Lorenzo Insigne, Antoine Makoumbou e Kevin Mbabu.

Il club esprime la propria piena solidarietà e vicinanza ai propri calciatori, ribadendo con fermezza che comportamenti di questo genere sono inaccettabili e non devono trovare spazio nel mondo del calcio.

Nel rispetto del Calcio Padova, al quale non viene attribuita alcuna responsabilità, la società auspica che vengano effettuati i necessari accertamenti, in collaborazione con la Lega B, affinché i responsabili siano individuati e sanzionati.

L’U.C. Sampdoria continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, nella convinzione che il rispetto e la tutela della dignità delle persone debbano essere valori imprescindibili dello sport.