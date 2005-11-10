“Insigne? Se viene fischiato è perché fa paura, ma sentire ancora ‘terrone’ nel 2026”. Il tecnico della Sampdoria Luca D’Angelo nel post gara dell’Euganeo parla così in conferenza stampa tornando sull’accoglienza riservata al fantasista napoletano: “Padova è un città civilissima, ma ci sono ignoranti anche qui”.

Sulla partita e il buon andamento

Il tecnico, come riporta Padovasport.tv, si sofferma poi sulla prestazione dei suoi e sul buon momento dei blucerchiati: “Teniamo i piedi per terra, sono quattro vittorie, ma la Serie B è un campionato equlibrato. Il Padova ha pareggiato in modo meritato. Nella ripresa, con le squadre più stanche, si vedeva che eravamo più pericolosi noi, il successo è stato importante per noi. - prosegue D’Angelo - Gol Padova? Sembrava fallo laterale nostro, ma accettiamo”.

Mezzotero importante

Infine l’allenatore dei liguri elogia il baby Lorenzo Mezzotero autore della doppietta decisiva: “Sta facendo molto bene, è un giocatore estremamente importante, sporca le giocate e allunga la squadra”.