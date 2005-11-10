“Insigne? Se viene fischiato è perché fa paura, ma sentire ancora ‘terrone’ nel 2026. Padova è un città civilissima, ma ci sono ignoranti anche qui”. Il tecnico della Sampdoria Luca D'Angelo nella conferenza stampa dopo la gara dell'Euganeo nel turno infrasettimanale aveva parlato così dei cori di discriminazione nei confronti del numero 10, con la società blucerchiata che successivamente aveva emesso un comunicato in cui condannava anche alcuni epiteti razzisti diretti a Mbabu e Makoumbou.

Il Padova smentisce: "Nessun episodio di discriminazione"

Questa sera è arrivata la risposta del Padova che smentisce quanto scritto dalla Sampdoria e detto dal tecnico blucerchiato: "In merito a quanto riportato nel comunicato pubblicato dall’U.C. Sampdoria, il Calcio Padova, dopo attente e opportune verifiche e tenuti presenti i referti di tutti gli ufficiali di gara, ribadisce che nel corso della partita di mercoledì sera allo stadio Euganeo non sono stati assolutamente percepiti episodi di discriminazione razziale nei confronti dei tesserati della Sampdoria, segnalando altresì che la partita si è svolta regolarmente e senza interruzioni e nel sano agonismo reciproco tra i calciatori in campo.

Il Calcio Padova da sempre condanna con fermezza ogni forma di razzismo e di discriminazione ed è da sempre impegnato affinché lo Stadio Euganeo sia un luogo di sport e di accoglienza, dove i sostenitori possano incitare le proprie squadre con il massimo rispetto".