L’attaccante della Sampdoria Gennaro Tutino intervistato da Sportitalia ha parlato di due suoi compagni di reparto molto diversi fra loro per età, ma accomunati dallo stesso nome: Lorenzo Insigne e Lorenzo Mezzotero, grandi protagonisti al pari del centravanti del momento positivo dei blucerchiati.

Tutino su Insigne: “Non so perché giochi in Serie B”

Il classe ‘96 per primo parla di Insigne dicendosi stupito che un calciatore simile giochi in Serie B: “Non so neanche perché giochi in questa categoria, è un giocatore talmente forte, che fa delle cose che nessuno di noi pensa, che a volte neanche lo capiamo. È un giocatore di livello incredibile, dall’altissimo livello tecnico e umano. - spiega Tutino - È un campione, è stato campione d’Europa, a Napoli ha fatto 12 anni e porta con sé tutta la sua esperienza e siamo davvero contenti di avere un giocatore del suo calibro al nostro fianco".

Tutino su Mezzotero: “Può diventare di altissimo livello”

Spazio poi all’attaccante classe 2008 che sotto la gestione D’Angelo è diventato titolare: “Lo avete visto in queste due-tre partite, ma continuerete a vederlo. È un giocatore che ha tutte le caratteristiche per diventare di altissimo livello, un ragazzo molto serio e dedito al lavoro. - prosegue Tutino - Siamo consapevoli che un ragazzo che viene buttato così dalla Primavera, visto che non si allenava neanche con noi, che risponde così alla sua età ha qualcosa di davvero importante. Siamo contenti ci può dare una mano, deve restare con i piedi per terra e continuare a lavorare".