Sampdoria, riflessioni in corso sul futuro di Corradi: se salta, in pole D'Angelo e Iachini

Ennesima giornata amara per la Sampdoria, battuta per 1-2 in casa dall'Arezzo e contestatissima dai propri tifosi. Inevitabile che la posizione del tecnico Bernardo Corradi venga messa in discussione. Secondo quanto raccolto da TUTTOmercatoWEB.com, sono ore calde per il futuro dell'ex attaccante: la dirigenza doriana sta facendo riflessioni importanti, per capire se proseguire con la scelta fatta in estate oppure voltare pagina.

In caso di esonero, sembrano essere due i nomi in cima alla lista blucerchiata per il post Corradi. Si tratta di Luca D'Angelo e di Beppe Iachini: per il secondo sarebbe un ritorno, dato che ha allenato nella Genova blucerchiata nella stagione 2011/12 subentrando ad Atzori e conquistando la promozione in serie A attraverso i playoff.