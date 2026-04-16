Serie B, 35ª giornata: Sampdoria-Monza visibile in modalità free su DAZN
TUTTO mercato WEB
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Sampdoria-Monza, match di domani valido per la 35ª giornata del torneo cadetto, in programma domani sera alle ore 20:30.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
"La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile