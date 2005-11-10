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Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Belotti davanti a tutti

Focus TMW
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:19Serie B
19.10.2026 22:19Serie B
Fonti preferite
Belotti è il migliore attaccante della Serie B per media voto dopo la settimana giornata di campionato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La settima giornata di Serie B consegna verdetti importanti sia in vetta sia in coda. Il Palermo supera il Mantova e allunga a +5 sulla seconda, confermandosi la squadra da battere. Il Pisa si impone sulla Cremonese, mentre la Carrarese sorprende il Modena e frena la corsa degli emiliani. Non mancano i pareggi, con Benevento-Vicenza e Verona-Catanzaro che terminano entrambi 2-2. Delude ancora la Sampdoria, sconfitta dall'Arezzo, mentre Juve Stabia e Virtus Entella ottengono tre punti fondamentali.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la settima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti
1. Belotti (Modena) 7.13 (4)
2. Johnsen (Palermo) 6.79 (7)
3. Shpendi (Cesena) 6.71 (7)
4. Di Nardo (Juve Stabia) 6.67 (6)
5. Ambrosino (Modena) 6.57 (7)

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