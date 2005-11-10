Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 7ª giornata: Tramoni mette Caso nel mirino

La classifica di Serie B comincia a delinearsi dopo la settima giornata, con il Palermo che allunga in testa grazie al 2-0 sul campo del Mantova. I rosanero salgono a 19 punti e scavano un solco di cinque lunghezze sulla seconda, mentre Pisa e Modena si portano a quota 13. La Carrarese firma una vittoria importante proprio contro gli emiliani, mentre la Cremonese continua a faticare. In coda, la Sampdoria resta penultima dopo il ko con l'Arezzo, mentre Juve Stabia e Virtus Entella festeggiano successi preziosi.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la settima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Centrocampisti

1. Caso (Modena) 6.86 (7)

2. Tramoni (Pisa) 6.83 (6)

3. Maistro (Juve Stabia) 6.60 (5)

4. Ruocco (Mantova) 6.57 (7)

5. Correia (Pisa) 6.50 (7)