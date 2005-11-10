Pisa-Palermo senza un atteso protagonista: Tramoni ancora fuori dai convocati

Questa sera all’Arena Garibaldi sarà assente uno dei protagonisti annunciati della sfida fra Pisa e Palermo, quel Matteo Tramoni che il club rosanero ha trattato a lungo nel corso dell’estate su richiesta di Pippo Inzaghi che lo avrebbe voluto allenare nuovamente dopo la cavalcata promozione in terra toscana del 2024/25. I siciliani avevano messo sul piatto circa quattro milioni di euro per il cartellino del fantasista con il Pisa che però non aveva aperto alla sua cessione tenendo il punto fino alla chiusura del mercato forte anche della volontà di Tramoni di non spingere per andarsene.

Le condizioni di Tramoni

Il francese classe 2000 infatti non è stato convocato dal tecnico Paolo Bianco, come già accaduto nell’altro big match contro l’Hellas Verona, a causa di un fastidio muscolare che non è stato ancora smaltito nonostante i tentativi da parte dello staff sanitario. Tramoni dunque assisterà alla sfida dalla tribuna.

I convocati di Bianco per Pisa-Palermo

Portieri: Scuffet, Loria, Confente

Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Primasso, Coppola, Denoon, Zanon

Centrocampisti: Leris, Loyola, Vural, Correia, Piccinini, Leone, Bettazzi

Attaccanti: Pittarello, Ferrah, Rao, Marras, Moreo, Petagna