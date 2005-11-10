Da Tramoni e Moreo fino a Marras e Leone: Pisa-Palermo ha incendiato anche il mercato

La sfida di questo pomeriggio, ore 19:00, all’Arena Garibaldi fra Pisa e Palermo non è solo la partita di cartello di questo turno infrasettimanale in Serie B fra due delle più serie candidate alla promozione diretta, né solo quella del ritorno di Pippo Inzaghi in Toscana dove nel 2024/25 conquistò la massima serie per poi salutare a causa di divergenze di vedute. È anche la sfida fra due squadre che in estate si sono sfidate più volte sul mercato con anche alcune schermaglie che hanno incendiato l’estate.

Moreo e Tramoni nei sogni di Inzaghi

I primi due nomi che saltano agli occhi sono quelli di Matteo Tramoni e Stefano Moreo, entrambi in forza al Pisa e pupilli dell’allenatore rosanero (specialmente in secondo) che li avrebbe voluti con sé in Sicilia. Il club ci ha provato per entrambi con soprattutto l’esperto attaccante classe ‘93, già con Inzaghi anche a Venezia e Brescia, che è stato a un passo dall’addio prima di rinnovare con i toscani come ammesso anche dal diretto interessato: “L'offerta del Palermo era concreta, ma alla fine con la società, con il tecnico e con i miei compagni abbiamo deciso di rimanere qui e prolungare il contratto”.

I nodi della discordia

Blindati Tramoni e Moreo il Pisa ha dovuto fare i conti anche con i tentativi del Palermo di inserirsi, a giochi quasi conclusi, su altri due profili approdati poi alla corte di Paolo Bianco: si tratta del centrocampista Giuseppe Leone, arrivato dalla Juve Stabia, e sul fantasista Tommaso Marras, arrivato dal Mantova. In entrambi i casi il tentativo dei rosanero andò a vuoto suscitando però l’irritazione del direttore sportivo Leonardo Gabbanini che in conferenza stampa lanciò una frecciata agli avversari, pur senza nominarli: “Ci sono poi squadre che provano a prendere con insistenza giocatori che magari hai chiuso provando a inserirsi all’ultimo e secondo me dimostrano scarsa progettualità”.