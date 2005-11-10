Serie B, i migliori giocatori dopo la 7ª giornata: in vetta c'è il Gallo Belotti

La settima giornata di Serie B ridisegna gli equilibri del campionato: il Palermo batte 2-0 il Mantova e vola a +5 sulla seconda. Pisa e Modena inseguono a quota 13, con i toscani vittoriosi sulla Cremonese e gli emiliani sconfitti dalla Carrarese. Tanti pareggi, tra cui quelli di Benevento-Vicenza e Verona-Catanzaro, mentre la Sampdoria cade ancora e resta penultima. Brilla la Juve Stabia, che travolge il Südtirol, e sorride anche la Virtus Entella, corsara a Padova.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la settima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Belotti (Modena) 7.13 (4)

2. Fortin (Palermo) 6.88 (4)

3. Caso (Modena) 6.86 (7)

4. Tramoni (Pisa) 6.83 (6)

5. Johnsen (Palermo) 6.79 (7)

6. Shpendi (Cesena) 6.71 (7)

7. Di Nardo (Juve Stabia) 6.67 (6)

8. Maistro (Juve Stabia) 6.60 (5)

9. Ruocco (Mantova) 6.57 (7)

10. Ambrosino (Modena) 6.57 (7)

11. Russo (Avellino) 6.50 (7)

12. Correia (Pisa) 6.50 (7)

13. Vlahovic (Mantova) 6.50 (4)

14. Moreo (Pisa) 6.50 (4)

15. Augello (Palermo) 6.43 (7)

16. Plizzari (Südtirol) 6.43 (7)

17. Tiritiello (Virtus Entella) 6.42 (6)

18. Tavernelli (Arezzo) 6.40 (5)

19. Pittarello (Pisa) 6.40 (5)

20. Missori (Avellino) 6.38 (4)