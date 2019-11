Serie B, Perugia-Cittadella: scontro di vertice al Curi

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Sarà una gara tutta da seguire quella dello stadio Renato Curi di Perugia. Il Grifone, infatti, tenterà di staccare le inseguitrici appagliate nell'arco di 1-2 punti tra il terzo e il nono posto - occupato proprio dagli avversari di giornata -, mentre il Cittadella tenterà di agganciare una posizione decisamente più comoda provando a strappare punti in terra umbra. Insomma, una gara tra due tecnici sempre alla ricerca di un calcio propositivo e frizzante, e che offrirà certamente spunti importanti nell'ottica di un primo bilancio sulla possibile griglia play-off di questo spicchio parziale di stagione.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Non sarà della partita, tra i padroni di casa, il difensore Gabriele Angella: l'ex Udinese è ancora alle prese con un fastidioso infortunio muscolare, che lo tiene fuori dal campo da diversi mesi. Per il resto formazione tipo per Oddo, che conferma l'intoccabile Iemmello davanti. Al suo fianco dovrebbe agire uno tra Melchiorri, Falcinelli e Bonaiuto. A centrocampo spazio nuovamente Balic in cabina di regia, con il croato vera rivelazione di questo primo scorcio di annata.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Formazione tipo per Venturato, che avendo recuperato un paio d'infortunati già dalla scorsa gara potrà avvalersi di un reparto offensivo ben nutrito: si andrà dunque sul più classico dei 4-3-1-2, con Diaw ed uno tra Celar, Luppi e Panico in avanti. Probabile la conferma di D'Urso dopo le buone prove con Livorno e Frosinone, in caso contrario il ruolo di trequartista potrebbe essere occupato da uno tra i già menzionati Luppi e Panico. In cabina di regia ci sarà il sempreverde capitan Iori.